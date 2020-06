Hörbücher der Zebralution Verlage jetzt auch bei Blinkist

Aus den Unternehmen

Zusammen mit dem Digitalvertrieb Zebralution GmbH, entwickelt Blinkist das Hörbuch-Angebot

weiter. Seit April 2020 gibt es nun auch die Option, tiefer in zahlreiche Titel einzusteigen und

komplette Hörbücher in der App zu erwerben und zu hören. In den letzten 7 Jahren konnten Nutzer

bereits auf die sogenannten ‚Blinks‘ zugreifen, die die Kernaussagen beliebter Sachbücher als Audiooder Textversionen in etwa 15 Minuten vermitteln.

„Mit unseren Blinks helfen wir täglich vielen Nutzern, mehr Wissen in ihren Alltag zu integrieren und

neue Sachbücher zu entdecken. Das Angebot von Hörbüchern ist für uns ein logischer nächster

Schritt zu uns#erem Ziel, unseren Kunden verschiedene Formate für verschiedene Bedürfnisse zu

bieten. Wir reagieren damit auf die am meisten nachgefragte Produkterweiterung, denn viele Nutzer

bekommen Lust auf das ganze Buch, nachdem sie die Blinks gelesen oder sich angehört haben.”, so

Mitgründer Holger Seim.

Weitere Verlage und Vertriebe werden fortlaufend angeschlossen.

ÜBER BLINKIST “Bring mehr Wissen in deinen Alltag”

Blinkist ist eine App, die Sachbuchwissen in den Alltag bringt. Das Angebot der App umfasst mehr als

3.500 Blinks zum Lesen und Anhören in etwa 15 Minuten pro Titel, sowie Tausende komplette

Hörbücher. Das Berliner Start-up um Holger Seim, Niklas Jansen und Tobias Balling wurde 2012

gegründet und verzeichnet inzwischen 13 Millionen Nutzer weltweit. Aktuell arbeiten 170 Menschen

aus über 30 Nationen bei Blinkist.

ÜBER ZEBRALUTION „Your Unity of Audio“

Nachdem ZEBRALUTION 2004 als erster Indie-Digitalvertrieb in Europa gegründet wurde, hat sich das

Unternehmen zu einem All-Audio Medienhaus gewandelt und auf die drei Bereiche Musik,

Hörbücher und Podcasts spezialisiert. Das Unternehmen operiert aus 9 Büros in 6 Ländern. Das

Portfolio von Zebralution beinhaltet den ganzheitlichen digitalen Vertrieb, die Vermarktung und

Beratung von Audioinhalten und bietet umfassende In-House Lösungen für

die Produktion, Vermarktung, Analyse und Strategie. Durch den Zukauf der EMS, einem

der führenden Dienstleister für technische Infrastrukturen, bietet Zebralution seinen Partnern nicht

nur eine speziell auf die Bedürfnisse des Verlages ausgerichtete Strategieberatung und einzigartige

Marketingmöglichkeiten, sondern auch individuelle technische Lösungen.