Hörbuch Hamburg: Anke Greve und Josefine Peter seit Jahresanfang neu an Bord

Aus den Unternehmen

Anke Greve leitet das Digitale Marketing.

Josefine Peter übernimmt als Elternzeitvertretung für Julia Klingsporn den digitalen Vertrieb.

Seit dem 1. Januar 2020 ist Anke Greve (41) in der neu geschaffenen Position Head of Digital Marketing bei Hörbuch Hamburg tätig. Die Marketingexpertin blickt auf langjährige Fach- und Führungserfahrungen in internationalen Entertainment-Unternehmen wie Universal Pictures und CinemaxX Entertainment zurück und verantwortete dort u.a. den Aufbau der Social-Media-Abteilungen sowie die Entwicklung von Brand-Strategien und Marketingkampagnen.

„Mit der neuen Position möchten wir unseren Verlag noch besser den Herausforderungen des digitalen Wandels anpassen und das Potenzial der Digitalisierung erschließen und für uns nutzen“, so Hörbuch Hamburg-Geschäftsführer Johannes Stricker.

Auch Josefine Peter (33) ist seit Januar neu im Team. Als Elternzeitvertretung von Julia Klingsporn ist sie für den digitalen Vertrieb verantwortlich. Umfangreiche Branchenerfahrung

hat die studierte Betriebswirtin als Online Marketing Managerin, Assistenz der Geschäftsführung und Leitung Back Office & Sonderprojekte beim Buchvertrieb Blank gesammelt. Nach kurzer Schnupperzeit außerhalb der Verlagsbranche kehrt sie nun als Ansprechpartnerin für alle digitalen Vertriebswege und Distributoren bei Hörbuch Hamburg zu Bonnier zurück.