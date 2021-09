Hillary Clinton veröffentlicht Polit-Thriller mit Louise Penny

Bücher und Autoren

Schon 2018 legte der ehemalige US-Präsident Bill Clinton den Thriller „The President Is Missing“ (Deutsche Ausgabe bei Droemer) vor, den er gemeinsam mit dem US-Schriftsteller James Patterson schrieb. Der Titel erreichte in Deutschland Platz 5 auf der SPIEGEL-Bestsellerliste Hardcover Belletristik. Im Juni 2021 erschien, ebenfalls in Zusammenarbeit mit Patterson, ein weiterer Titel: „Die Tochter des Präsidenten“.

Nun folgt ihm seine Frau Hillary Rodham Clinton. Am 12. Oktober scheint ihr gemeinsam mit Louise Penny verfasster Thriller „State of Terror“ bei HarperCollins. Der Inhalt: Vier Jahre, nachdem die amerikanische Führung fast von der Weltbühne verschwunden ist, wird ein neuer Präsident vereidigt. Seine Konkurrentin wird die neue Außenministerin in seiner Regierung. Eine Serie von Terroranschlägen stürzt die globale Ordnung ins Chaos – die Außenministerin muss ein Team zusammenstellen, um die tödliche Verschwörung aufzudecken. Der Komplott zielt darauf ab, von einer amerikanischen Regierung zu profitieren, die gefährlich isoliert ist und die Macht verloren hat, dort, wo diese am wichtigsten wäre.

Die deutsche Erstausgabe wird von Sybille Uplegger übersetzt. „State of Terror“ ist Rodham Clintons erster Thriller, nachdem sie bisher nur Sachbücher veröffentlicht hatte.

Für Hillary Rodham Clinton ist es nicht die erste Kooperation. Gemeinsam mit Tochter Chelsea schrieb sie 2019 schon den Titel „The Book of Gutsy Women. Favorite Stories of Courage and Resilience“, ein Sammelband mit Porträts von über 100 Frauen, die einen besonderen Lebensweg eingeschlagen haben.