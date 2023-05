Hessischer Verlagspreis für den Wolke Verlag

Handel

Der mit insgesamt 27.000 Euro dotierte Hessische Verlagspreis ist vergeben, Kunst- und Kulturministerin Angela Dorn gab am Dienstag die Juryentscheidung für den Hessischen Verlagspreis bekannt.

Den Hauptpreis (20.000 Euro) erhält der Hofheimer Wolke Verlag, der mit einem Sach- und Fachbuchprogramm rund um Musik am Markt behauptet.

Den Sonderpreis erhält der bli bla blub Verlag für ein inklusives Kinderbuch-Programm rund um Diversität, Inklusion und Geschlechtergleichheit.

Dorn: „Verlagsgründer Peter Mischung betreibt den Wolke Verlag seit mehr als 40 Jahren und veröffentlicht Publikationen zum regionalen Musikgeschehen ebenso wie Schriften des Komponisten Erik Satie oder des Pianisten Artur Schnabel. In den vergangenen Jahren ist es ihm gelungen, die Chancen internationaler Vernetzbarkeit und der Digitalisierung zu nutzen und den Verlag in das digitale Zeitalter zu führen. Besonders berührt hat mich die Arbeit des noch jungen bli bla blub Verlag aus Kassel. Mit seiner Vision der stereotypenfreien Literatur für Kinder baut er Barrieren ab und sorgt für mehr Vielfalt, Diversität und Geschlechtergleichheit in Kinderbüchern.“

Seit 2018 wird der Preis gemeinsam vom Land Hessen und dem Börsenverein-Landesverband Hessen vergeben. Mit dem Hessischen Verlagspreis soll die kulturelle Vielfalt der Verlage in Hessen und deren Arbeit gewürdigt und unterstützt werden.

Bis um 31. März konnten Bewerbungen und Vorschläge eingereicht werden.