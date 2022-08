Herbst-Titel sorgen für frische Impulse

Bücher und Autoren

Romy Fölck

schreibt seit einigen Jahren Kriminalromane mit Lokalkolorit. Bekannt ist sie vor allem für ihre Elbmarsch-Krimi-Serie, die Bastei Lübbe im Programm hat. Als 2018 mit „Totenweg“ und „Bluthaus“ die ersten beiden Bände erschienen, führte der Verlag Fölck als Paradebeispiel für seinen gezielten Aufbau von Autoren an und feierte sie als „erfolgreichste Krimidebütantin des Frühjahrs 2018“. Jetzt ist mit „Die Rückkehr der Kraniche“ beim Rowohlt-Label Wunderlich ihr erster Roman erschienen, der nicht im Krimigenre angesiedelt ist – und auf Platz 12 der SPIEGEL-Bestsellerliste Hardcover eingestiegen. Thematisch geht es u.a. um das Älterwerden, unerfüllten Kinderwunsch und „ungelebte Träume und den Mut, diese noch zu verwirklichen“.

Harald Jähner.

Für „Wolfszeit“ (Rowohlt Berlin), seine Betrachtung des deutschen Lebens im Nachkriegsjahrzehnt 1945–1955, wurde der Journalist 2019 mit dem Preis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Sachbuch/Essayistik ausgezeichnet. Das Buch wurde ein Bestseller und kletterte bis auf Platz 2 im Ranking. Auch Jähners neues Buch „Höhenrausch“, in dem er die Zeit zwischen den beiden Weltkriegen veranschaulicht, kann sich auf der SPIEGEL-Liste Hardcover Sachbuch platzieren: Der Rowohlt-Titel steigt neu auf Platz 12 ein.

Sheila de Liz.

In die Riege der Ärzte mit Bestseller-Expertise hat sich die Gynäkologin erstmals 2019 eingereiht, als sie in dem populären Sachbuch „Unverschämt“ bei Rowohlt ihr Fachgebiet für eine vornehmlich weibliche Leserschaft unterhaltsam aufbereitete und damit ihr Debüt im Paperback-Ranking gab. Ein Jahr später folgte mit „Women on Fire“ über die Wechseljahre ein noch größerer Bucherfolg: Seit 101 Wochen hält sich der Titel in der SPIEGEL-Bestsellerliste Paperback Sachbuch, aktuell auf Platz 5. Direkt dahinter auf Platz 6 ist ihr neustes Buch in dieser Woche höchster Neueinsteiger der Kategorie: In „Girl on Fire“ erklärt die Ärztin, was Mädchen und Eltern über die weibliche Pubertät wissen müssen.

Elke Heidenreich.

„Ich habe festgestellt, wie viele schöne und weite Reisen ich in meinem Leben gemacht habe“, berichtet Heidenreich in einem Youtube-Video des Hanser Verlags. Sie sei keine Strandurlauberin, sondern reise lieber in Städte – nicht um Sehenswürdigkeiten abzulaufen, sondern um etwas über das Leben der Menschen dort zu erfahren. Sie habe aufgeschrieben, was sie erlebt habe: „Kurze und lange Geschichten über kurze und lange Reisen.“ Wie die meisten Heidenreich-Titel sichert sich auch „Ihr glücklichen Augen“ sofort einen Platz auf der Bestsellerliste.

Daniel Wolf.

Unter dem Pseudonym Daniel Wolf hat der deutsche Schriftsteller Christoph Lode mit historischen Romanen bereits Bestseller-Erfolge gefeiert. Nach der „Fleury-Serie“ folgte mit der „Friesen-Saga“ eine Reihe, deren erster Band „Im Zeichen des Löwen“ im Ranking der meistverkauften Paperback-Romane bis auf den Spitzenplatz kletterte. Jetzt ist mit „Im Bann des Adlers“ der 2. Band erschienen und direkt auf Platz 2 zum höchsten Paperback-Neueinsteiger avanciert. Weitere historische Romane seien in Vorbereitung, kündigt Wolf auf seiner Homepage an. Mit über 1 Mio verkauften Exemplaren seiner Romane ist er mittlerweile der wichtigste Autor dieses Genres für den Goldmann Verlag.