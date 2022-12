Helga Schuster wird Geschäftsführerin von Elster & Salis

Personalia

Der Schweizer Verlag Elster & Salis mit Sitz in Zürich bekommt eine neue Geschäftsführung: Helga Schuster tritt die Nachfolge von André Gstettenhofer an, der das Unternehmen Ende November auf eigenen Wunsch verlassen hatte.

Schuster wird außerdem ihre Aufgaben als Key-Account-Managerin und Vertriebsleiterin weiterführen. An der programmatischen Ausrichtung des 2019 fusionierten Verlags soll sich nichts ändern: Schuster will das Programm von Elster & Salis in der bisherigen Form weiter auszubauen: „Internationale Literatur bei Elster, deutschsprachige Belletristik sowie eine Auswahl engagierter Sachbücher bei Salis – literarisch anspruchsvolle Titel, thematisch oft von besonderer gesellschaftlicher Relevanz und immer in schöner, qualitätsvoller Ausstattung.“

Schuster, Jahrgang 1980, ist studierte Historikerin und gelernte Buchhändlerin. Sie war als selbstständige Verlagsvertreterin in Österreich lange Jahre Botschafterin für unabhängige Verlage. Seit August 2021 baut sie bei Elster & Salis das Key-Account-Management aus, mit einem besonderen Fokus auf den deutschen Markt.