»Der Salzpfad« von Raynor Winn war 2021 erfolgreich

Bücher und Autoren

dtv-Autor John Strelecky dominiert weiter. Neu ins Jahres-Ranking steigt Raynor Winn ein.

Hartnäckig verteidigen John Strelecky und Yuval Noah Harari auch in diesem Jahr die Spitze der meistverkauften Sach-Taschenbücher. Dazu gesellt sich auf Rang 4 „Der Salzpfad“ von Raynor Winn, parallel erreicht der Titel im Paperback Platz 7.

2019 war der Erfahrungsbericht der 1962 geborenen Britin Raynor Winn im DuMont Reiseverlag erschienen. Darin erzählt sie von der Fernwanderung mit ihrem Partner Moth entlang des südenglischen South West Coast Path und wie das Paar dabei zwei Schicksalsschläge überwunden hat. Sie hatten ihr Haus verloren und bei Moth wurde eine schwere Krankheit diagnostiziert.

Das Debüt wurde zunächst in England zum Bestseller, bevor es in 17 Länder verkauft wurde. Auch hierzulande eroberte es die Listen und erreichte zweimal Platz 2 – im Paperback- sowie im Taschenbuch-Ranking.

2021 erschien der Nachfolger „Wilde Stille“ auf Deutsch als Paperback im DuMont Reiseverlag. Die Erzählung schließt an den Vorgänger an und berichtet über das Leben nach der Reise. Raynor und Moth haben sich in einem Küstenort niedergelassen, bis ihnen ein Unbekannter seine Farm zur Bewirtschaftung anbietet. Im SPIEGEL-Paperback-Ranking gibt es dafür Platz 8 in den Jahresbestsellern.

Der britischen Branchenzeitschrift „The Bookseller“ zufolge hat Winn bei ihrem Hausverlag Penguin Michael Joseph bereits für 2 weitere Bücher unterschrieben.

Zur Jahresbestsellerliste Taschenbuch Sachbuch geht es hier.