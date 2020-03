»Harry Potter und das verwunschene Kind« startet mit Vorverkaufsrekord

Aus den Unternehmen

Die Theatersensation Harry Potter und das verwunschene Kind bricht schon vor ihrer deutschsprachigen Erstaufführung in Hamburg am 15. März 2020 Rekorde: Mit mehr als 300.000 bereits vor der Premiere verkauften Tickets feiert das Mehr! Theater am Großmarkt den erfolgreichsten Vorverkauf einer Theaterproduktion aller Zeiten in Deutschland. Aufgrund der überwältigenden Nachfrage gehen ab 9. März 2020, 10 Uhr, die Vorstellungen von Oktober 2020 bis Januar 2021 in den Verkauf. Damit sind 250.000 neue Tickets mit besten Verfügbarkeiten in allen Preiskategorien erhältlich. Heute wurde die deutschsprachige Produktion erstmals in kurzen Sequenzen TV- und Radiovertretern sowie Fotografen vorgestellt.

„Wir sind stolz und dankbar für diesen beeindruckenden Zuspruch. Er spiegelt die Faszination für J.K. Rowlings Zauberwelt und die Vorfreude auf diese außergewöhnliche Theaterproduktion wider. In Hamburg zeigen wir die weltweit einzige nicht-englischsprachige Produktion des international vielfach preisgekrönten Stückes. Der erfolgreiche Vorverkauf ist für uns die Bestätigung, dass es die richtige Entscheidung war, Harry Potter und das verwunschene Kind in diese besondere Spielstätte zu holen. Inmitten des Großmarktes in Hamburg ist so ein ganz besonderer Ort der Gegensätze entstanden, ein Zuhause für Harry Potter, das die Besucher in die magische Theaterwelt eintauchen lässt“, sagt Maik Klokow, deutscher Produzent von Mehr-BB Entertainment.

Die achte Harry-Potter-Geschichte nach dem Original von J.K. Rowling, Jack Thorne und John Tiffany ist die erste und einzige, die live auf der Bühne zu erleben ist, und feiert bereits in London, New York, Melbourne und San Francisco große Erfolge.

Junges Publikum aus dem gesamten deutschsprachigen Raum

Nicht nur die Anzahl der verkauften Tickets ist bemerkenswert, auch der hohe Anteil der auswärtigen Gäste zeigt die große Strahlkraft des Theaterereignisses weit über die Grenzen der Hansestadt hinaus: Mehr als 80 % der Besucher reisen aus dem gesamten deutschsprachigen Raum an – insbesondere aus Bayern, Niedersachen und Nordrhein-Westfalen – um die magische Welt von J.K. Rowling in Hamburg live auf der Bühne zu erleben. 85 % sind zwischen 18 und 44 Jahren alt. Damit lockt Harry Potter und das verwunschene Kind nicht nur ein kulturinteressiertes, sondern auch ein vergleichsweise junges Publikum nach Hamburg. „Wir sprechen eine neue Zielgruppe für Theater an und stärken die touristische Anziehungskraft Hamburgs als Kulturmetropole“, so Maik Klokow.

Wie Hogwarts nach Hamburg kam

Harry Potter und das verwunschene Kind ist eine Produktion von Sonia Friedman Productions, Colin Callender und Harry Potter Theatrical Productions. Möglich gemacht hat Hamburgs neue Theatersensation – und damit die weltweit erste nicht-englischsprachige Produktion des Theaterstücks – der Zusammenschluss zweier deutscher Entertainment-Player unter internationalem Dach. Harry Potter und das verwunschene Kind wird von der Mehr-BB Entertainment produziert, die zur weltweit agierenden Ambassador Theatre Group (ATG) gehört. Um den Zauber von Hogwarts auf der Bühne lebendig werden zu lassen, wurde für Harry Potter und das verwunschene Kind eigens eine neue Heimat erschaffen. Für ein Investitionsvolumen von rund 42 Millionen Euro wurde das Mehr! Theater am Großmarkt umgebaut und der aufwändige Produktionsprozess realisiert. Schon die ausverkauften Voraufführungen seit Anfang Februar sorgen beim Publikum für eine begeisterte Resonanz. In 9 ¾ Tagen feiert das spektakuläre Theaterereignis seine aufsehenerregende Deutschlandpremiere.

Deutschsprachige Erstaufführung

J.K. Rowling schrieb sieben weltberühmte Romane über das Leben von Harry Potter von seinem elften bis zu seinem achtzehnten Lebensjahr. Die achte Geschichte von Rowlings Zauber-Saga ist die erste und einzige, die live als Theaterproduktion in zwei Teilen zu erleben ist und setzt den Erfolg der Bücher und Filme auf der Bühne fort: In London spielt das Stück seit 2016 vor ausverkauftem Haus und wurde mit neun Olivier Awards zur meist-prämierten Produktion aller Zeiten. Auch am New Yorker Broadway war Harry Potter und das verwunschene Kind in sechs Kategorien bei den ebenso renommierten Tony Awards erfolgreich und wurde mit insgesamt 25 Preisen zur meist ausgezeichneten Produktion der Theater-Saison. Weitere Spielorte sind Melbourne und San Francisco. In Hamburg wird Harry Potter und das verwunschene Kind erstmals in der deutschen Fassung als nicht-englischsprachige Produktion gezeigt. Weltweit werden mit Toronto ab Herbst 2020 und Tokyo ab Sommer 2021weitere Spielorte folgen.

Harry Potter und das verwunschene Kind wird unter der Regie von John Tiffany mit Movement Direction von Steven Hoggett, Bühnenbild von Christine Jones, Kostümbild von Katrina Lindsay, Komposition & Arrangements von Imogen Heap, Lichtdesign von Neil Austin, Sounddesign von Gareth Fry, Illusionen & Zauber von Jamie Harrison, Music Supervision & Arrangements von Martin Lowe.