HarperCollins übernimmt drei Egmont-Verlage

HarperCollins Publishers baut sein Kinderbuch-Portfolio aus und übernimmt den zur Egmont Gruppe gehörenden Kinderbuchverlag Schneiderbuch in Deutschland. Desweiteren wechseln mit Egmont Books UK sowie dem Buchgeschäft von Egmont in Polen noch zwei weitere Verlage des Egmont-Konzerns unter das Dach des US-amerikanischen Verlagshauses.

Details zu den Akquisitionen:

In Deutschland wird Schneiderbuch in die Kinder- und Jugendbuchsparte von HarperCollins Deutschland unter der Leitung von Carina Mathern, Programmleiterin Kinder- und Jugendbuch bei HarperCollins Deutschland, integriert.

Egmont Books UK wird nach der Übernahme als eigenständige Sparte unter der Leitung seiner Geschäftsführerin Cally Poplak geleitet, die ins Exekutivkomitee von HarperCollins UK eintritt. Die Sparte wird ihre verlegerische Autonomie beibehalten und bleibt für die unmittelbare Zukunft in ihren Büros.

Egmont Books Polen wird an Agnieszka Baranska, Geschäftsführerin HarperCollins Polen, berichten.

Die Transaktion soll am 30. April abgeschlossen werden. Nicht inbegriffen ist das Zeitschriftenverlagsgeschäft von Egmont, das von Egmont Publishing übernommen wird. Die Bedingungen dieser Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.

Egmont habe die strategische Entscheidung getroffen, sich aus dem Kinderbuchgeschäft in Großbritannien, Polen und Schneiderbuch in Deutschland zurückzuziehen und freue sich über die Einigung mit HarperCollins als künftigem Eigentümer, so Torsten Bjerre Rasmussen, CEO von Egmont Publishing. Er bedanke sich bei den Mitarbeitern in allen drei Ländern für ihre „fantastische Arbeit“.