Sebastian Fitzek wird zum Seriensieger

Nachdem es beim Rennen um den Jahresbestseller in der Spitzenkategorie Hardcover Belletristik in den beiden Jahren zuvor immer eng zuging, hat sich 2019 der im Oktober erschienene Thriller „Das Geschenk“ (Droemer) von Sebastian Fitzek frühzeitig als Favorit herauskristallisiert. Der Titel war zwar nur etwas über 2 Monate im Verkauf, lag aber seit Erscheinen immer auf Platz 1 oder 2 der Wochenlisten und gehörte zu den Hits im Weihnachtsgeschäft. Der Bestsellerlieferant erklimmt damit zum zweiten Mal in Serie den Bestsellerthron, nachdem er 2018 mit „Der Insasse“ das Rennen für sich entscheiden konnte. Seit seinem Debütauftritt mit dem Roman „Die Therapie“ (Knaur, 2006) ist der Berliner ein Dauergast auf den Listen der meistverkauften Bücher.

Ferdinand von Schirach und Saša Stanišiċ konnten bereits seit März Anlauf nehmen, um aufs Treppchen zu kommen. Schirachs „Kaffee und Zigaretten“ (Luchterhand), in dem er von Beobachtungen, Erlebnissen und Begegnungen aus seinem Leben erzählt, wurde nach einem Hoch kurz nach Erscheinen im Jahresverlauf stetig verkauft. Der Titel sichert sich Platz 3 im Jahresranking.

Stanišić hat die Verleihung des Deutschen Buchpreises den 2. Platz auf dem Siegertreppchen verschafft. Sein ausgezeichneter Titel „Herkunft“ (ebenfalls Luchterhand) hatte sich vor der Preisverleihung schon aus den Top 20 der Wochenliste verabschiedet. Die Preisverleihung sorgte für Aufmerksamkeit und zahlreiche verkaufte Bücher.