Harari kündigt Buchreihe für Kinder an

Bücher und Autoren

Mit „Eine kurze Geschichte der Menschheit“ landete der israelische Historiker Yuval Noah Harari einen Weltbestseller, der sich in 65 Sprachen übersetzt rund 35 Mio Mal verkauft hat. In Deutschland ab 2013 von Random House in verschiedenen Formaten veröffentlicht, steht der Titel seit 300 Wochen noch immer weit oben (in dieser Woche auf Rang 12) auf der SPIEGEL–Taschenbuch-Bestsellerliste (s.S. 23).

Nachdem C.H. Beck, der auch die nachfolgenden Harari-Bestseller im Programm hat, den Debüttitel „Eine kurze Geschichte der Menschheit“ bereits in einer Comic-Version veröffentlicht hat (2 von 4 Bänden sind erschienen), folgt jetzt ein weiterer Ableger speziell für eine junge Zielgruppe: