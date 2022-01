Hape Kerkeling: Biografische Farbe als Erfolgsrezeptur

Bücher und Autoren

Hape Kerkeling sichert sich den Spitzenplatz mit einem Sachbuch über die Katzen seines Lebens.

Wenn Entertainer Hape Kerkeling ein Buch schreibt, ist ein Erfolg auf der SPIEGEL-Bestsellerliste sicher. Der Bericht über seine Pilgerreise „Ich bin dann mal weg“ erreichte laut Piper über 5 Mio Käufer, auch die 2014 publizierte biografische Erzählung „Der Junge muss an die frische Luft“ verkaufte sich millionenfach. Nun also eine Katzengeschichte mit biografischem Bezug: „Pfoten vom Tisch!“ sei eine „Liebeserklärung an das Leben mit Katzen“. Kerkeling blickt darin anekdotisch auf seine Wegbegleiter auf 4 Tatzen zurück und sichert sich damit den Titel des meistverkauften Hardcover-Sachbuchs des Jahres sowie Platz 1 im Hörbuch-Ranking.

Zum Erfolg beigetragen haben dürfte neben der Beliebtheit des Autors und dem Lieblingshaustier der Deutschen als Sujet auch Kerkelings erfolgreiches Film- und TV-Comeback nach dem Ausstieg 2014:

Am 14. Mai wurde der Spielfilm „Der Boandlkramer und die ewige Liebe“ auf Amazon Prime veröffentlicht, in dem Hape Kerkeling den Teufel spielt.

Sein Musikalbum „Mal unter uns …“ erschien am 22. Oktober.

Ende November startete beim Fernsehsender Vox das siebenteilige Reisemagazin „Hape und die 7 Zwergstaaten“.

An Nikolaus spendierte Vox sogar einen Vorleseabend zum Buch zur Prime Time.

Für 2022 sind bereits weitere Fernseh-Formate angekündigt wie die Mini-Serie „Club Las Piranjas“.

Zur Jahresbestsellerliste Hardcover Sachbuch geht es hier.