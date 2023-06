Hans-Peter Kübler wird neuer CEO bei hgv

Personalia

Zum 1. Juni wird Hans-Peter Kübler neuer CEO der hgv (Hanseatische Gesellschaft für Verlagsservice). Er übernimmt die Aufgaben von Daniel Radam, der dieses Amt erst vor zwei Jahren angetreten hatte und nun auf eigenen Wunsch und im besten gegenseitigen Einvernehmen seine Tätigkeit Ende Juli beenden und danach dem Unternehmen noch beratend zur Verfügung stehen wird. Unverändert bleibt der Aufgabenbereich von CTO Andreas Bohn.

Der 1968 geborene Hans-Peter Kübler studierte Betriebswirtschaftslehre. Seine Karriere als Manager führte ihn 2011 in die Buchbranche, als Geschäftsführer von Libri und später (bis 2022) als COO beim Taschen Verlag. Er ist außerdem Gründer und Geschäftsführer der viamerca GmbH, die sich auf Beratung im Bereich der digitalen Strategie spezialisiert hat.

“Ich freue mich, dass wir mit Hans-Peter Kübler einen in Logistik und Service im Buchmarkt so vielseitig erfahrenen Kollegen gewinnen konnten”, so Carel Halff, CEO der Holtzbrinck Buchverlage. “Gemeinsam mit Andreas Bohn wird er das Unternehmen kraftvoll und innovativ weiterentwickeln. Daniel Radam danke ich

herzlich für die geleistete Arbeit und wünsche ihm für die Zukunft beruflich und persönlich alles Gute.”