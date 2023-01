Hans Oppermann und Jürgen Paulus übernehmen Verantwortung bei Ulmer

Ab dem 1. Februar wird Hans Oppermann neuer Leiter des Verlagsbereichs Landwirtschaft im Verlag Eugen Ulmer. Jürgen Paulus übernimmt zum 1. April die kaufmännische Führung des Verlagsbereichs Gartenbau.

Der Verlagsbereich Landwirtschaft unter Hans Oppermann umfasst 14 Fachzeitschriften, 200 lieferbare Bücher sowie zahlreiche digitale Angebote zur Aus- und Fortbildung mit 35 Mitarbeitenden, davon 30 Redakteurinnen und Redakteure.

Oppermann hat nach einem BWL-Studium und ersten Aufgaben beim Bauer Verlag in leitender Funktion die Verantwortung für Gentner Verlag, Beuth Verlag und den Ökotest-Verlag übernommen und war zuletzt als Berater für Zeitschriftenverlage tätig.

„Wir sind derzeit in einem dreifachen Wandel begriffen: wir transformieren den Verlag von einem Printverlag zu einem Fachmedienverlag mit hohem digitalen Anteil; wir legen unsere Produktorientierung ab und richten uns auf Zielgruppen aus; und wir wandeln unsere Führungskultur und Führungsstruktur von einem hierarchisch organisierten Verlag zu einem Unternehmen mit flachen Hierarchien und agilen Strukturen. Dieser dreifache Change-Prozess fordert Mitarbeitende und Führungskräfte in einem hohen Maß.“, so Verleger Matthias Ulmer.