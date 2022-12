Handel startet digitale Ausbildungskampagne

Handel

Was früher der Besuch in einem klassischen Arbeitsamt für Schülerinnen und Schüler war, geht in Zeiten der Digitalisierung natürlich auch online. Der Handelsverband Deutschland (HDE) hat die Plattform karriere-handel.de ins Leben gerufen, auf der ab sofort Schülerinnen und Schüler, Studierende, Eltern und Lehrkräfte über Berufschancen im Handel informiert werden. Auch der Beruf des Buchhändlers ist dort aufgeführt

„Der Einzelhandel ist einer der größten Ausbilder in Deutschland und bietet sehr gute Aufstiegschancen. Karriere mit Lehre ist im Handel die Regel“, so HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth. Über 80 % der Führungskräfte im Einzelhandel hätten ihren beruflichen Werdegang mit einer Ausbildung begonnen. „Für junge Menschen bietet der Einzelhandel mehr als 60 Ausbildungsberufe und Qualifizierungsprogramme an und ermöglicht individuelle Karrierewege. Diese Vielfalt und Möglichkeiten zeigen wir mit unserer neuen Ausbildungskampagne auf“, so Genth weiter.

„Motivierte Auszubildende zu gewinnen, ist gerade mit Blick auf den aktuellen Bedarf an Fachkräften von großer Bedeutung für die gesamte Branche“, betont Genth. Bereits im Jahr 2019 hatte der HDE gemeinsam mit Handelsunternehmen eine digitale Ausbildungskampagne gestartet. Die Neuauflage der Kampagne soll den gesamten Handel in den Blick nehmen, berücksichtigt neue digitale Trends, bietet Lehrkräften kostenfreies Unterrichtsmaterial für die Berufsorientierung an und wird zukünftig weitere inhaltliche Schwerpunkte aufgreifen