»Hamnet« startet durch

Den Women’s Prize for Fiction hatte Maggie O’Farrell bereits Anfang September für „Hamnet“ erhalten und danach prompt auch den Sprung auf die Bestsellerliste geschafft. Jetzt ist der Roman im britischen Ranking erneut auf Platz 5 hoch eingestiegen. Das dürfte zum einen daran liegen, dass er aktuell im Jahresrückblick der Feuilletons als eines der besten Bücher 2020 gewürdigt wird. Eine große Rolle dürfte auch Waterstones’ Entscheidung gespielt haben, „Hamnet“ zu seinem „Book of the Year“ zu machen, eine ...