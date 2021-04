Händler-Initiative: Per »Luca«-App zur Ladenöffnung

Einzelhandel, Handel

Der Einzelhandel fordert von der Politik seit Wochen Lösungen für Ladenöffnungen statt weiterer Verbote. Ein Bündnis von mehreren Tausend Händlern schlägt jetzt unter anderem eine verpflichtende digitale Einlasskontrolle per „Luca”-App vor.

„Wir müssen das Schwarz-Weiß-Denken aufgeben und Möglichkeiten finden, wie wir trotz der Pandemie weiter arbeiten können“, zitiert das „Handelsblatt”, das über den Vorstoß berichtet, Marcus Diekmann, Geschäftsführer von Rose Bikes und Sprecher der Initiative „Händler helfen Händlern“, der etwa 3000 Unternehmen von Einzelbetrieben bis Ketten angehören.

Die Händler schlagen unter anderem eine verpflichtende digitale Einlasskontrolle vor: Nur wer sich per „Luca”-App eincheckt, soll in den Laden gelassen werden, um eine lückenlose Kontaktnachverfolgung durch die Gesundheitsämter zu ermöglichen. Damit könne man außerdem beweisen, dass der Handel kein Infektionsherd sei, so Diekmann.

Ergänzend sollen diese Regeln gelten:

Die Kundschaft muss FFP2-Masken tragen.

Es soll eine Zugangsbeschänkung von einem Kunden pro 20qm gelten.

Im Gegenzug erwartet das Händlerbündnis, dass die Geschäfte auch bei höheren Infektionszahlen geöffnet bleiben.

„Luca“ wird bereits im Einzelhandel eingesetzt: Das Bündnis großer Einzelhändler „Das Leben gehört ins Zentrum” hat angekündigt, die App flächendeckend einzuführen. Darunter befinden sich auch der Buchhandels-Marktführer Thalia Mayersche und der Shopping-Center-Betreiber ECE.

So funktioniert das „Luca“-Prinzip: