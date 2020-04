Gutschein-Lösung von SoftLevel und Umbreit

Der Verkauf von Gutscheinen über den eigenen Webshop hat sich in den vergangenen Tagen zu einem zentralen Angebot im derzeit leider geschlossenen stationären Buchhandel entwickelt. Die Partner Umbreit und SoftLevel bieten eine schnelle und unkomplizierte Lösung für den Verkauf von Gutscheinen in ihren Webshops an.

Diese Lösung erlaubt Endkunden, in den Webshops von Umbreit (UmbreitShopsolution) und SoftLevel (Buchhandelsweb 2.0) Gutscheine online zu bestellen, diese als PDF abzuspeichern bzw. auszudrucken und selbstverständlich auch online einzulösen. Die einzige Voraussetzung für den Verkauf der Gutscheine ist eine Online-Bezahlmethode – beispielsweise PayPal – im Webshop.

Um die Buchhandlungen in dieser einmaligen Ausnahmesituation zu unterstützen, entfallen die Einrichtungsgebühren für den Gutscheinservice in Höhe von EUR 99,-. Außerdem übernehmen Umbreit und SoftLevel die monatlichen Kosten für Betrieb und Support für eine Probezeit bis zum 30. Juni 2020 komplett. Bei einer Nutzung über Juni 2020 hinaus, fallen monatliche Kosten für Betrieb und Wartung des Gutscheinservice von EUR 35,- an.

Zusätzlich erstellt Umbreit ein Banner für Ihren Webshop, der die Endkunden auf diesen neuen, wichtigen Service hinweist.

Interessierte Buchhandlungen, die einen Webshop von Umbreit oder SoftLevel haben und den Gutscheinservice nutzen wollen, schreiben einfach eine E-Mail unter Angabe