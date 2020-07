Gut vorbereitet auf fremde Gewässer

Bücher und Autoren

Wer unter die Bootfahrer gehen will, muss einiges lernen. Das nötige Wissen vermitteln diverse Longseller.

Die Fortbewegung auf dem Wasser verlangt neben einem Boot und der richtigen Ausrüstung vor allem die nötigen Kenntnisse, um sicher und regelkonform von A nach B zu gelangen. Dieses Wissen vermitteln Sportbootfahrern und Seglern umfassende Praxisbücher, die bei spezialisierten Verlagen – allen voran Delius Klasing – sowie anderen Ratgeberverlagen vorliegen, darunter Dorling Kindersley und Bruckmann.

Besonders gefragt sind aktuell die vorbereitenden Standardwerke für die Prüfungen zu den Sportbootführerscheinen See und Binnen. Entsprechende Titel aus dem Programm von Delius Klasing belegen unter anderem die ersten drei Plätze der Themenbestsellerliste. In den Top 15 finden sich zudem Bücher zu den Wassersportarten Segeln und Stand Up Paddling.

Hier geht es zur Themenbestsellerliste Auf dem Wasser (br+).