Guillaume Mussos Thriller landet auf Platz 1

Guillaume Musso (48) gehört schon lange zu Frankreichs meistverkauften Autoren. „Angélique“, sein neuester Roman, steigt jetzt erwartungsgemäß direkt auf Platz 1 der französischen Belletristik-Bestsellerliste ein.

„Angélique“ ist sein inzwischen 21. Buch. Das Setting ist die jüngste (pandemische) Vergangenheit: An Weihnachten 2021 erleidet Mathias Taillefer einen Herzinfarkt. Als er in einem Pariser Krankenhaus erwacht, steht eine junge Frau an seinem Bett. Louise Collange ist Studentin und spielt für Patienten Cello. Als sie erfährt, dass Taillefer Polizist ist, bittet sie ihn, einen außergewöhnlichen Fall zu übernehmen. Dieser wird beide in tödliche Gefahr bringen. Ein Thriller.

Der 48-jährige Musso veröffentlich seine Romane jährlich im Herbst, wenn in Frankreich die „rentrée littéraire“, also die alljährliche Novitätenflut, läuft. Das Erscheinen in diesem Zeitraum verschafft Musso Aufmerksamkeit, so wird in diesen Wochen besonders intensiv über französische Literatur diskutiert. Außerdem ist es auch die Zeit für die großen literarischen Preise, wie z.B. der Prix Goncourt und der Prix Renaudot, die beide im Herbst verliehen werden. Musso konnte sich bei allem großen kommerziellen Erfolg bisher noch keine dieser begehrten literarischen Auszeichnungen sichern.

Seit 2018 erscheint Musso beim Verlag Calmann-Lévy, der zur Hachette-Gruppe gehört. Guillaume Musso erscheint in Deutschland beim Piper-Imprint Pendo. Eine Übersetzung von „Angélique“ wurde noch nicht angekündigt.