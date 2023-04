»Guardians of the Galaxy Vol. 3« kommt in die Kinos

Bücher und Autoren

Mit „Guardians of the Galaxy Vol. 3“ stürzt sich die intergalaktische Marvel-Heldentruppe in ihr drittes Soloabenteuer. Der Film kommt am 3. Mai in die Kinos. Zum Hintergrund:

Nachdem Quills Vater Ego (Kurt Russel) und Thanos (Josh Brolin) besiegt wurden, soll der Ort Knowhere künftig als eine Stätte des Friedens im Universum gelten. Doch den Guardians um Quill, aka Star-Lord (Chris Pratt), steht neuer Ärger ins Haus, weil die rachsüchtige Hohepriesterin Ayesha (Elizabeth Debicki), ihre Kreation Adam Warlock (Will Poulter) und auch der High Evolutionary (Chukwudi Iwuji) einem friedlichen Universum nur wenig abgewinnen können.

Nach 2014 und 2017 kommen die Marvel-Helden der „Guardians of the Galaxy“ mit ihrem dritten Solofilm im Rahmen des Marvel Cinematic Universe (MCU) in die Kinos. In Printform erscheinen die Comics um die „Guardians“ in deutscher Ausgabe bei Panini. Neben einer „Guardians of the Galaxy“-Serie, von der zuletzt im Januar 2022 der fünfte Band, „Die letzte Auslöschung“, erschienen ist, ist die intergalaktische Superheldentruppe mit dem Band „Guardians of the Galaxy“ in der „Marvel Movie Collection“ vertreten. Das 2019 veröffentlichte Kompendium umfasst zehn Bände mit den Comics um die Helden des MCU sowie Hintergrundinformationen zu den bis dato erschienenen Filmen. Ebenso an Filmfans richtet sich das zweibändige „Marvel Cinematic Universe. Das Film-Kompendium“, das von Panini als „ultimatives Nachschlagewerk zu den beliebtesten Marvel-Comic-Verfilmungen“ beworben wird.

Ganz aktuell liefert die Mitte April veröffentlichte „Guardians of the Galaxy Anthologie“ Comics, Intros zu allen Geschichten und Artikel zum Kosmos der Guardians und zeigt dabei, wie sich das Team der Weltraumwächter im Comic über die Jahre verändert hat, und welche Kreativen, Storys oder Events es dabei geprägt haben.

Das „ultimative Fanbuch“ finden Liebhaber hingegen bei Dorling Kindersley. Hier liegt seit April der Band „Guardians of the Galaxy. Helden, Schurken, Schauplätze und Geschichten“ vor, der mit Porträts, Hintergrundwissen und original Comic-Artwork lockt.