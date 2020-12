Rupprecht präsentiert neues Ladenbaukonzept in Rosenheim

Handel

Die Buchhandlung Rupprecht hat in der kürzlich eröffneten Filiale in Rosenheim ein neues Ladendesign umgesetzt. Maria Rupprecht, die gemeinsam mit Johannes Rupprecht die bayerische Regionalkette leitet, hat das Konzept in einem kurzen Film auf der Facebook-Seite ihrer Buchhandlung vorgestellt. Beim Gang durch die 45. Filiale des Vohenstraußer Unternehmens erläutert sie die zentralen Änderungen und Modifizierungen: