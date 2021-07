VG Wort: Große Kasse für Urheber

Die Verwertungsgesellschaft VG Wort hat Anfang Juli mehr als 147 Mio Euro im Rahmen der Hauptausschüttung 2020 überwiesen – weit überwiegend an Autorinnen und Autoren. Denn die Verlage werden erst in einem Jahr wieder in nennenswertem Umfang Zahlungen von Verwertungsgesellschaften erhalten. Dann greift die lange geforderte gesetzliche Verlagsbeteiligung, die mit der Urheberrechtsnovelle Ende Mai fixiert wurde. In den vergangenen Jahren waren Verlage nur in geringerem Umfang durch freiwillige Abtretung ihrer Autoren beteiligt worden.