John Green rezensiert die Welt

Bücher und Autoren

John Green meldet sich fast 4 Jahre nach der Veröffentlichung seines letzten Romans mit einem neuen Buch zurück und wagt sich damit auch gleich in neue Gewässer: „The Anthropocene Reviewed“ (Dutton) ist Greens erstes Sachbuch und steigt direkt auf dem Spitzenplatz des US-amerikanischen Sachbuch-Rankings ein.

Green, der bisher 7 Jugendromane veröffentlicht hat, rezensiert in seinem Sachbuch die bisherige Menschheitsgeschichte – von Hotdogs bis hin zur Schönheit des Sonnenuntergangs bekommt alles eine Bewertung von Green. Entstanden ist das Buch aus dem gleichnamigen Podcast des Autors, Video-Bloggers und Filmproduzenten. Die etwa 20-minütigen Podcast-Folgen hat Green in Essays umgewandelt und durch neue Inhalte ergänzt.

Der US-Amerikaner hat sich bereits international als erfolgreicher Autor etabliert. Seine Bücher werden im Schulunterricht gelesen, wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt und drei von ihnen wurden bereits verfilmt. Daher ist es auch nicht verwunderlich, dass das neueste Werk des Autors direkt mit einer 250.000 Bücher starken Erstauflage an den US-Markt gebracht wurde. Green hat jedes einzelne Buch der Erstauflage per Hand signiert und diesen Prozess auch auf seinem Youtube-Channel „Vlogbroth­ers“ dokumentiert, den er zusammen mit seinem Bruder Hank Green, ebenfalls Autor, führt.

Auch in Deutschland ist das Buch bereits erschienen: „Wie hat Ihnen das Anthropozän bis jetzt gefallen?“ (Hanser) belegt zurzeit Platz 43 der Sachbuch-Bestsellerliste.