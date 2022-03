Graveln als unbegrenzter Fahrradspaß

Bücher und Autoren

Der Fahrradmarkt wird zurzeit vor allem von zwei Trends bestimmt: E-Bikes und geländegängigen Gravel-Bikes. Das zeigt sich auch bei den Themenbestsellern Fahrrad fahren.

Während es bereits viel Literatur über E-Bikes gibt (z.B. mit „E-Bike & Pedelec“ als höchstem Neueinsteiger auf Platz 6), sind Titel zum Thema Graveln bisher noch rar gesät. Der auf Radsport spezialisierte Covadonga Verlag unternimmt mit Jan Heines „Ein Rad für alles“ (neu auf Platz 9) jetzt einen ersten Vorstoß: Heine, Herausgeber des Fachmagazins „Bicycle Quarterly“, erläutert darin praxisnah, wie und warum Gravel-Bikes funktionieren und worauf bei der Auswahl von Rahmen und Komponenten zu achten ist.

„Verkürzt ausgedrückt, stehen Gravel- und Allroad-Bikes für die Formel ‚Rennlenker plus geländegängige Reifen plus mehr Anbaupunkte für Taschen und Co.‘“, erklärt Covadonga-Verleger Rainer Sprehe. „Auf diese Weise vereinen sie das Beste ganz unterschiedlicher Fahrradgattungen in einer einzigen Maschine: Rennrad, Mountainbike und Tourenrad.“

Sprehe hat den Titel in einer Startauflage von 3500 Exemplaren in den Handel gebracht und setzt bei der Vermarktung vor allem auf Pressearbeit: „Jan Heine ist seit Erscheinen des Buches ein überaus gefragter Interview-Gast auch bei deutschsprachigen Medien, insbesondere bei diversen Fahrrad-Podcasts.“ Er sieht zurzeit eine sehr positive Entwicklung für Radsport-Literatur: „Viele Buchhandlungen erkennen, dass die steigende Nachfrage nach Fahrrad- und Radsport-Büchern kein vorübergehendes Phänomen ist und es sich lohnt, ihr mehr Regalplatz und Präsentationsflächen einzuräumen.“

