Gräfe und Unzer kooperiert mit Marmota Maps

Aus den Unternehmen

GRÄFE UND UNZER: Kooperation mit MARMOTA MAPS

GRÄFE UND UNZER wird ab 1. Oktober 2022 das Buchprogramm von MARMOTA MAPS vertreiben. Diese Kooperation beinhaltet zudem die Integration des MARMONTA-Programms in die Verlagsauslieferung von ZEITFRACHT.

MARMOTA MAPS ist ein Projekt von Lana Bragin und Stefan Spiegel aus Hamburg, die beide eine Leidenschaft für Geografie, Gestaltung und die grafische Aufbereitung von Daten und Informationen teilen. Aus Liebe zu den Bergen liegt der Fokus von MARMOTA MAPS vor allem auf dem Alpenraum, wobei sich das Startup mittlerweile auch anderen Themen und Regionen widmet. Vor zwei Jahren gelang dem jungen Verlag gleich mit seinem ersten Titel „Das Alpenbuch“ ein heimlicher Bestseller, der sich mittlerweile über 20.000mal verkauft hat.

„Jeder Titel dieses jungen Verlages ist einzigartig und begeistert optisch und inhaltlich. Wir freuen uns auf viele weitere Bücher und wollen unseren Teil zum Wachstum beitragen”, so

Joachim Rau (Geschäftsführer Vertrieb von GRÄFE UND UNZER). „Eine Kooperation mit einem so renommierten Partner wie GRÄFE UND UNZER ist für uns als junger Verlag eine große Auszeichnung. Unser Antrieb ist, mit unseren Büchern vielen Leserinnen und Lesern ein tieferes Verständnis der Welt zu ermöglichen. Wir sind deshalb sehr glücklich, dass durch diese Partnerschaft sehr viel mehr Menschen auf unsere Bücher stoßen werden“, so Lana Bragin und Stefan Spiegel (Gründer und Geschäftsführer von MARMOTA MAPS).

Über den GRÄFE UND UNZER Verlag

GRÄFE UND UNZER ist Marktführer unter den deutschen Ratgeberverlagen. Im Ranking der gesamten deutschen Buchverlage rangiert er im vorderen Drittel. Verlegt werden Ratgeber zu den Programmbereichen Kochen & Verwöhnen, Körper, Geist & Seele, Partnerschaft & Familie, Heimtier, Haus & Garten. Digitale Produkte wie Apps und E-Books ergänzen den Printbereich. Innovativ für die Buchbranche ist das Selbstverständnis des Verlages als Markenartikler mit exakt positionierten Marken wie GU, BLV, unum, TEUBNER, HALLWAG und den Imprints Gräfe und Unzer, dem Sachbuchlabel Gräfe und Unzer Edition. Komplettiert wird das Markenportfolio mit den Reise-Marken ADAC/PINCAMP (in Lizenz), MERIAN, HOLIDAY und POLYGLOTT. Ergänzt werden die Printmarken durch die Onlineportale greenadventures.de und vitalissimo.de. Neben der hauseigenen Reiseführerliteratur werden zudem bewährte Reisemarken vertrieben: das MERIAN Magazin, das MICHELIN-Programm, die Verlagsprodukte des Bergverlag Rother und des Trescher Verlags sowie die Reiseführer des Michael Müller Verlags und das Programm der BVA BikeMedia. Darüber hinaus werden auch die Titel von Freytag & Berndt und von Tre Torri in einer Vertriebskooperation mitgeführt. Mit über 200 neuen Lizenzabschlüssen pro Jahr ist der GRÄFE UND UNZER VERLAG einer der international erfolgreichsten Verlage deutscher Sprache. Seit 1990 gehört GRÄFE UND UNZER zur Hamburger GANSKE VERLAGSGRUPPE.

Über MARMOTA MAPS

Marmota Maps ist ein Projekt von Lana Bragin und Stefan Spiegel aus Hamburg. Beide teilen die Leidenschaft für Geografie, Gestaltung und die grafische Aufbereitung von Daten und Informationen. Nach einer erfolgreichen Kickstarter-Kampagne im Jahr 2015 veröffentlichten sie die erste länderübergreifende Alpenkarte mit allen Skigebieten, 2020 folgte das erste Buch. Mittlerweile bieten sie eine breite Palette von Wandkarten, Drucken und infografischen Büchern an und entwickeln gemeinsam neue Designideen und kreative Produkte. Mehr unter: www.marmotamaps.de