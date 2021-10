Giulia Caminito ist beliebt bei Lesern und Kritikern

Bücher und Autoren

Giulia Caminito hat 2 preisgekrönte Romane geschrieben, im vergangenen Jahr war die 1988 geborene Autorin unter den Finalisten des Premio Stregas, Italiens prestigeträchtigstem Literaturpreis. Ihr neues Werk „L’acqua del lago non è mai dolce“ (frei übersetzt: „Das Wasser des Sees ist nie klar und rein“) hat sich in ihrem Heimatland bereits über 80.000-mal verkauft und rangiert auf Platz 5 der italienischen Bestsellerliste.

Darin erzählt Caminito die Geschichte einer Familie, die in prekären Verhältnissen lebt: Gaia und ihre Familie leben in Armut – White Trash, würden manche sie nennen. Am Stadtrand von Rom hausen sie in einem zwanzig Quadratmeter großen Zimmer, das Antonia, ihre Mutter, den örtlichen Süchtigen entrissen hat und in dem ihre Zwillingsbabys in einem Pappkarton schlafen. Antonia tut alles, um ihrer Familie Hoffnung zu machen und schafft es, eine Wohnung, dreißig Kilometer von der Stadt entfernt, zu finden. In dieser feindseligen, rätselhaften Umgebung verbringt Gaia ihre Jugend, jeden Tag mit einer Welt konfrontiert, in der Akzeptanz ein Fremdwort zu sein scheint.

In Deutschland erscheinen Caminitos Romane bei Wagenbach, der ihren neuen Titel voraussichtlich im Sommer 2022 veröffentlichen wird.