Gesundheitsrat mit Apotheken-Marke

Bücher und Autoren, Verlage

Vor gut einem Jahr sind die ersten Kochbuch-Ableger „Gesunde Ernährung“ und „Gesund abnehmen“ der „Apotheken Umschau“ (Wort & Bild Verlag) in Kooperation mit der Verlagsgruppe Edel erschienen und konnten sich direkt auf der SPIEGEL-Ratgeberbestsellerliste Essen & Trinken platzieren. Wie hat sich das Buchangebot der bekannten und hochauflagigen Apotheken-Kundenzeitschrift seit diesem guten Marktstart entwickelt?

Durch die pandemiebedingten Ladenschließungen sei der Hauptvertriebsweg der Ratgeber weggefallen, erklärt Olaf Conrad, Managing Director bei Edel. Durch den Lockdown habe man nicht die Sichtbarkeit für die Ratgeber schaffen können, die man sich erhofft hatte. Das zeigen auch die Verkaufszahlen der Bücher. Unabhängig von der Corona-Bremse wertet er das Projekt dennoch als Erfolg: „Wichtig ist die fachlich fundierte, evidenzbasierte und langfristig verlässliche Information der Leser, nicht der schnelle Trend.“

Bisher sind 9 Bücher im Rahmen der Partnerschaft erschienen, 5 davon laufen unter der Marke „Apotheken Umschau“. Im April wird mit „Schöne Haut“ ein weiterer Titel erscheinen, für Mai ist „Essen gegen Entzündungen“ angekündigt. Weitere Ratgeber des Wort & Bild Verlags erscheinen unter den Dachmarken „Diabetes Ratgeber“, „Senioren Ratgeber“ sowie „Baby & Familie“.

„Corona hat die Sensibilität für den Wert der eigenen Gesundheit geschärft“, so Conrad, der ein dauerhaftes Interesse feststellt. Der Verlag sieht sich deshalb darin bestätigt, dass die Menschen auf verläss­liche und qualitätsgesicherte Marken vertrauen – und will die Arbeit an den Gesundheitsratgebern fortführen.