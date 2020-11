Gesucht: Auftritt der Zukunft

In dem Maße, in dem die Corona-Pandemie den physischen Buchmessekalender 2020 drastisch ausgedünnt hat und auch schon 2021 vereinzelt zu Terminänderungen geführt hat, stellt sich immer dringender die Frage nach dem künftigen Auftritt nationaler und internationaler Buchevents. Aldus Up, ein lose organisiertes Netzwerk von 20 europäischen Buchmessen, sucht aktuell gemeinsam mit Branchenpartnern nach länderübergreifenden Lösungen für die Zukunft des Messegeschäfts.

Spätestens im Laufe des Frühjahrs will Piero Attanasio vom italienischen Verlegerverband AIE, der die Aktivitäten von Aldus Up koordiniert, ein umfassendes Strategiepapier vorlegen, das derzeit europaweit vorbereitet wird. „Wir sezieren im Grunde genommen alle Messekonzepte, greifen jede Menge Erfahrungswerte ab, ...