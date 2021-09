GermanLetsPlay, Paluten und Co.: Youtube-Stars ziehen neue Leser an

Bücher und Autoren, Buchhandel

Für eine lange Zeit blieb die Blogger- und Influencer-Szene online eher unter sich. Doch rasch steigende Reichweiten und teilweise enorme Follower- und Abonnenten-Zahlen haben die Szene von Youtube bis TikTok längst zu einem signifikanten Geschäftsmodell auch für Verlage werden lassen. Unverändert umweht das Print-Modell immer noch etwas Wertigeres, Beständigeres als die flüchtige Online-Story.

Keine Überraschung also, dass schon seit längerer Zeit ein verstärkter Transfer in die Buchbranche stattfindet. Jüngstes Beispiel: GermanLetsPlay, einer der bekanntesten deutschen Youtuber. Auf seinem Kanal lädt er vor allem Let’s-Play-Videos hoch, also Mitschnitte von Games, die er spielt und dabei kommentiert.

Von ihm ist beim auf Influencer spezialisierten Verlag Community Editions (seit 2021 im Besitz von Bastei Lübbe) gerade der Comic-Band „Im Wirbel der Welten” erschienen – mit der Figur GermanLetsPlay als Comic-Held und Protagonist. Der Band ist für 16,90 Euro zu haben – und bei Community Editions schaut man mit Interesse auf die 3,5 Mio Abonnenten auf Youtube, 1,5 Mio Follower auf Twitter, 610.000 Instagram-Fans, 610.000 Abonnenten bei TikTok und 148.000 Twitch-Follower. Produzenten wie der Youtuber, der seine wahre Identität weitgehend hütet und von dem u.a. bekannt ist, dass er in Essen geboren wurde und heute in Münster lebt, sprechen auch Zielgruppen an, die bisher von der Buchbranche nicht erreicht werden.

Für den Buchhandel und die Verlage sind solche Übergänge vom Internet in den Printbereich schon allein wegen der potenziellen Käuferschaft und des Eigenmarketings der Online-Größen wirtschaftlich spannend, weshalb eine Vielzahl an Verlagen mittlerweile Influencer verpflichtet hat. Besonders ausgeprägt und seit Jahren etabliert ist das im Ratgeber- und Special-Interest-Bereich.

Community Editions etwa erreicht mit seinen Comics innerhalb der doch sehr spitzen Zielgruppe beachtliche Verkaufszahlen, wie der Verlag mitteilt: Die drei bisher veröffentlichten Arazhul-Bände kämen insgesamt auf 191.000 Verkäufe, „Golemkönig“ vom Youtuber Paluten auf 119.000 Verkäufe, heißt es.

Im November erscheint ein weiteres Debüt: DoctorBenx (Youtuber, 1,67 Mio Abonnenten) veröffentlicht „Benx und die Hexen der Bataquampa”.

Auch andere Verlage profitieren – aktuell das Ullstein-Imprint Allegria. Auf dem Youtube-Kanal Buschfunkistan zeigen Norman Glatzer und Vanessa Braun die Überraschungen, welche Pilze, Pflanzen, Tiere, Flechten und Moose in unserer Umgebung bereit halten. Der Titel „Mittendrin“ (16,99 Euro) schafft es aktuell in der SPIEGEL-Bestsellerliste Paperback Sachbuch auf Platz 4.

Oft sind die Buchveröffentlichungen inhaltliche Verlängerungen der jeweiligen Kanäle, mit vertrauten Inhalten für Fans der jeweiligen Künstler, manchmal aber auch (auto-)biografische Titel. Eine der ersten „Grenzübertretungen“ nahm das Youtube-Duo Y-Titty vor, das schon 2012 sein erstes Buch bei Carlsen vorlegte – und das ironisch mit „Nicht-Buch“ betitelt war.

Übrigens: Theoretisches Wissen liefert Suhrkamp mit seinem Titel „Influencer – Die Ideologie der Werbekörper“ (von Ole Nymoen und Wolfgang M. Schmitt, erschienen im März 2021).

Die Gemeinsamkeit aller Influencer, Blogger oder Youtuber ist ihre Unterschiedlichkeit. Ihre Themen, Stile und Ideen sind extrem heterogen und decken praktisch alle Warengruppen ab. Vom Schminktipp über Let’s Plays, Tagebuch-artige Erzählungen oder Nachhaltigkeit, Politik und DIY: Alles kann zum (Buch-)Thema werden.



Eine Auswahl aktueller Titel im Markt: