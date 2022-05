GeraNova Bruckmann spendet 600 Kinderbücher für ukrainische Kinder

Aus den Unternehmen

GeraNova Bruckmann spendet 600 Kinderbücher

Das Verlagshaus unterstützt das Kinderhaus der Münchner Volkshochschule in der Betreuung von ukrainischen Kindern

Das Münchner Verlagshaus GeraNova Bruckmann spendet 600 Mal- und Bastelbücher aus dem Christophorus Verlagshaus an das Kinderhaus der Münchner Volkshochschule. Die MVHS betreut in ihrer Einrichtung jeden Nachmittag Kinder zwischen zwei und zehn Jahren, die vor dem Krieg gegen die Ukraine geflüchtet sind.

„Wir wollten kurzfristig und vor Ort helfen und sind deshalb sehr froh, dass wir mit unseren Büchern diese wertvolle Arbeit unterstützen können und hoffen, die Kinder haben Spaß am Malen und Basteln“, so Gabriele Engelke (Presseleitung).

Darüber hinaus sind in diesem Herbst im Verlagshaus mit einem Bildband sowie einem Kochbuch zwei Buchprojekte geplant, deren Gewinne an ein Hilfsprojekt in der Ukraine gespendet werden.