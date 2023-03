Georges Simenons »Maigret« kommt in die Kinos

Bücher und Autoren

Die Verfilmung von Georges Simenons Krimi „Maigret und die junge Tote“ kommt am 30. März als „Maigret“ in die Kinos. Zum Hintergrund:

Als Daniel Kampa 2018 mit seinem Kampa Verlag an den Start ging, tat er das mit einem Paukenschlag: Als neuer Inhaber der Rechte am Gesamtwerk von Georges Simenon (1903–1989). Zuvor lagen die Rechte an Simenons Romanen in deutscher Ausgabe fast 40 Jahre lang beim Diogenes Verlag, wo unter anderem Daniel Kampa das Werk des belgischen Schriftstellers betreute.

Seit 2018 erscheinen die Romane Simenons, sowohl jene um seine berühmteste Figur Kommissar Maigret wie auch die „Non-Maigrets“, in neuer Ausgabe und teils in neuer Übersetzung bei Kampa. Um die Neu-Edition zu ergänzen, kooperiert Kampa zudem mit Hoffmann und Campa, wo Kampa zuvor als Programmleiter tätig war. So erscheinen im HoCa-Imprint Atlantik die Taschenbuchausgaben der Maigret- und Non-Maigret-Romane. Zudem veröffentlicht Hoffmann und Campe einige Non-Maigret-Krimis sowie Simenons „Intime Memoiren“ als Hardcover-Ausgaben.

Sowohl im Hardcover bei Kampa wie auch als Taschenbuch bei Atlantik liegt Maigrets 45. Fall, „Maigret und die junge Tote“ vor. In dem nun mit Gérard Depardieu in der Hauptrolle für das Kino verfilmten Fall, erforscht der einfühlsame Ermittler den Tod eines Mädchens, das aus der Provinz kam, um in Paris das Glück zu finden.



Ein weiterer Film mit Buchbezug im Kino:

»Dungeons & Dragons« (ab 30. März)

Ein Barde (Chris Pine), eine Barbarin (Michelle Rodriguez), ein Paladin (Regé-Jean Page), ein Zauberer (Justice Smith) und eine Druidin (Sophia Lillis) schlagen sich als Diebe durch ihre magische Welt. Doch als sie erkennen, dass sie der falschen Person (Daisy Head) dabei geholfen haben, ein mächtiges Artefakt zu bekommen, begeben sie sich auf eine Quest, um zu verhindern, dass ein uraltes Übel auf die Welt losgelassen wird.

Bücher aus dem Universum des Pen-&-Paper-Rollenspiels „Dungeons & Dragons“ erscheinen u.a. bei Schneiderbuch, Ulisses Spiele und dem Zauberfeder Verlag.