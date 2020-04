Verbundgruppen: Gemeinsam gegenhalten

Allianzen machen stark: In der Coronakrise, die den stationären Handel ausbremst, stößt dieses Motto hart an die Grenze. Umso stärker ziehen die großen buchhändlerischen Verbundgruppen eBuch, LG Buch und Buchwert alle Register, um ihre Mitgliedsunternehmen zu unterstützen. „Wir telefonieren pausenlos, um unseren Buchhandlungen in dieser Extremsituation beratend zur Seite zu stehen“, beschreibt eBuch-Vorstand Angelika Siebrands den momentanen Dauerzustand bei allen Zusammenschlüssen. Das wichtigste Ergebnis eines buchreport-Rundrufs unter den Verbünden: Die unabhängigen Buchhandlungen sind weit davon entfernt, die Flinte ins Korn zu werfen.