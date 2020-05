Galeria Karstadt Kaufhof: Schließungen und Jobabbau

Handel

Die angeschlagene Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof (GKK) hat sich in der Coronakrise zügig in ein Schutzschirmverfahren gerettet. Jetzt hat das Management die Mitarbeiter auf harte Einschnitte vorbereitet – einschließlich Standortschließungen und Stellenabbau. Was bleibt noch von der Vision, GKK zum „Marktplatz der Zukunft“ zu entwickeln?

Die Verschmelzung der beiden Warenhausketten Karstadt und Kaufhof unter dem Dach von René Benkos Signa-Gruppe war erst Anfang Januar amtlich geworden. Auch vor der Coronakrise, in der die Geschäfte wochenlang flächendeckend geschlossen waren, bedeutete das für die Beschäftigten vor allem Stellenabbau und Sanierungstarifvertrag. Zudem sollten Synergien im Einkauf und in der Logistik helfen, die fusionierten Unternehmen aus der Verlustzone zu führen.

Unter dem im April angestoßenen Schutzschirmverfahren werden die Einschnitte wohl noch drastischer ausfallen. Bevor das erste Sanierungskonzept auf dem Tisch liegt, hat die Unternehmensführung bereits die Mitarbeiter in einem Brief darüber informiert, dass der gerichtlich bestellte Sachwalter Frank Kebekus und der Generalbevollmächtigte Arndt Geiwitz klar gemacht hätten, dass es „auch zu Standortschließungen und dementsprechend auch zu einem Arbeitsplatzabbau kommen muss“. In welchem Umfang das geschehen soll und wie viele der aktuell etwa 170 Häuser von der Schließung bedroht sind, ist nicht bekannt.

Corona-Schließungen: Umsatzminus von einer halben Milliarde

In dem zweiseitigen Schreiben, über das zunächst das „Manager Magazin“ berichtet hatte, heißt es, GKK habe während der Komplettschließungen mehr als eine halbe Milliarde Euro an Umsatz verloren. Der Verlust könne sich aufgrund der anhaltenden Kaufzurückhaltung sogar auf bis zu einer Milliarde Euro summieren.

Am Jahresanfang hegte Signa – neben der Trennung von Altlasten – noch ambitionierte Pläne für die Warenhäuser, die wieder zu Kundenmagneten der Innenstädte werden sollten. Umschrieben wurde die Vision als „Marktplatz der Zukunft”, einschließlich Profilierung gegenüber den Online-Playern, die in den vergangenen Jahren zunehmend Boden abgegraben hatten: Während „führende, reine Online-Anbieter händeringend nach Präsentationsflächen in Toplagen“ suchten, habe der neue Warenhausverbund eine „hervorragende“ Ausgangslage für eine Omnichannel-Strategie. Mitten in „allen relevanten Innenstädten Deutschlands“ verortet und „intelligent verknüpft mit erfolgreichen digitalen Plattformen“ würden 80% der urbanen Bevölkerung in unmittelbarer Nachbarschaft erreicht. Was davon noch bleiben wird, ist offen.