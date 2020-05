Wandern für Körper und Seele

Bücher und Autoren

Wandern ist angesagt: Im Ranking der beliebtesten Freizeitsportarten liegen Wanderungen nur knapp hinter dem Besuch im Fitnessstudio und sogar recht deutlich vor Radtouren und Fußball-Spielen. Gründe für den Wanderhype gibt es viele: Die einen sehen es als Naturerlebnis, die anderen als Ausgleich für den bewegungsarmen Büroalltag, der sich ohne viel Aufwand und Kosten umsetzen lässt.

Zusätzlich dürften die eingeschränkten Reisemöglichkeiten in diesem Jahr noch mehr Menschen zum Wandern in die Natur ziehen. Die Verlage halten dafür wieder eine Vielzahl an Büchern bereit, von Bildbänden, Reportagen und Inspirationsbänden über Ratgeber zur Touren-Vorbereitung bis zum klassischen Wanderführer.