Neue Buchreihe für den schnellen Einstieg

Schäffer-Poeschel bringt eine neue Reihe zum Steuerrecht auf den Markt. #steuernkompakt soll knapp, aber fundiert in die komplexe Materie einführen.

Dicke Wälzer und tief gehende Erläuterungen sind im komplexen Steuerrecht an der Tagesordnung. Sich schnell einen Überblick über ein neues Themengebiet zu verschaffen, kann so schnell zur Herausforderung werden – ist in Steuerkanzleien aufgrund dünner Personaldecken und wachsender Arbeitslast aber häufig nötig. Der Schäffer-Poeschel-Verlag will hier Abhilfe schaffen und hat dazu eine neue praxisorientierte Buchreihe konzipiert. ...

Dieser Beitrag ist zuerst erschienen im buchreport.spezial Recht Wirtschaft Steuern (Herbst 2020), hier als E-Paper verfügbar und hier als gedruckte Ausgabe bestellbar.