Daniela Krien hat 2019 einen Überraschungserfolg gelandet

„Die Liebe im Ernstfall“ war einer der Überraschungshits im Belletristik-Segment 2019: Der Roman aus der Feder von Daniela Krien stieg unmittelbar nach Erscheinen im Februar auf Platz 15 in die SPIEGEL-Bestsellerliste ein und kletterte im Juli bis auf Platz 1. Insgesamt hat sich der Titel ein halbes Jahr auf dem Top-20-Bestsellerplakat gehalten. In der Jahresliste steht das Buch auf Rang 9. Die stetigen Weiterempfehlungen im Buchhandel und in den Medien hätten zum anhaltenden Erfolg viel beigetragen, erklärt der Diogenes Verlag, der das Buch vorausschauend als Spitzentitel lanciert und ihm sogar einen prominenten Platz auf dem Cover der Frühjahrsschau spendiert hatte.

Tatsächlich ist der Roman, in dem sich die Geschichten fünf sehr unterschiedlicher Frauen miteinander verbinden, von den Feuilletons durchweg positiv besprochen worden. Im Juni etwa empfahl Denis Scheck den Titel als WDR2-Buchtipp mit den Worten: „Lange habe ich keinen so gleichermaßen unterhaltsamen wie psychologisch klugen Roman über die Lebens- und Liebeswirklichkeit erwachsener Menschen in der Bundesrepublik Deutschland der Gegenwart gelesen.“ Der Sprung auf die Spitzenposition gelang nicht zuletzt dank eines kurz zuvor veröffentlichten Porträts der Autorin im SPIEGEL, in dem u. a. ihr streng durchgeplanter Alltag mit einem schwerbehinderten Kind beschrieben wird.

Der Bestsellerruhm war deshalb für die zweifache Mutter Segen und Fluch zugleich, denn Freiräume für Interviews und Lesereisen mussten aufwendig organisiert werden und zehrten an den Kräften. „Im September bin ich dann an meine Grenzen gekommen und musste eine längere Pause einlegen“, erzählt Krien beim buchreport-Gespräch im Leipziger Café Telegraph Anfang November....