Führungswechsel beim Buchdrucker CPI

Personalia

Fabrice Holler wird neuer Chief Operating Officer der Druckereigruppe CPI. In dieser Funktion berichtet er direkt an den Vorstand von Elpis Management Limited, dem Alleinaktionär von CPI.

Holler ist seit 2010 bei CPI und seit 2018 CFO der Gruppe. Er arbeitet seit mehr als fünfzehn Jahren mit Pierre-François Catté, dem derzeitigen Präsidenten von CPI, zusammen

und war maßgeblich an den Turnarounds beteiligt, die in der unter Druck stehenden Druckindustrie notwendig waren. „Er ist der beste Kandidat, um die Entwicklung einer Gruppe voranzutreiben, die konsequent auf Innovationen in ihren industriellen, technologischen, kommerziellen, Supply-Chain- und finanziellen Ansätzen gesetzt hat”, heißt es in einer Mitteilung von CPI.

Pierre-François Catté dagegen wird die Gruppe am 31. März verlassen.

CPI ist eines der größten Druckunternehmen Europa und hat 16 Produktionsstandorte in 5 Ländern. Zur deutschen Gruppe gehören die CPI-Buchfabriken Clausen & Bosse in Leck und Ebner & Spiegel in Ulm, der POD-Spezialist Buchbücher.de in Birkach sowie CPI Moravia Books in Tschechien.