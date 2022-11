Bonelli, Penny, Kinney: Frisch aufgestiegene Bestseller

Bücher und Autoren

Raphael Bonelli ist Psychiater und Psychotherapeut, Youtuber mit über 230.000 Abonnenten und Autor mehrerer Bücher über psychologische Themen, unter anderem „Perfektionismus“ (Pattloch, 2014) und „Männlicher Narzissmus“ (Kösel, 2016). Bei Edition A ist jetzt Bonellis erster SPIEGEL-Bestseller erschienen: „Bauchgefühle. Wie sie entstehen. Was sie uns sagen. Wie wir sie nützen“ steigt auf Platz 13 des Rankings Paperback Sachbuch ein. Darin erklärt Bonelli wissenschaftlich fundiert, „warum wir dem Bauch zuhören, ihm aber nicht unbedingt folgen sollten“.

J.R.R. Tolkien hat mit seinem Fantasy-Klassiker „Der Herr der Ringe“ sowie zahlreichen weiteren Werken rund um seinen fiktiven Kosmos Mittelerde eine seit vielen Jahrzehnten ungebrochene Faszination erzeugt. Neue Aufmerksamkeit wird dem Stoff aktuell durch die aufwendige Serie „Ringe der Macht“ zuteil, die Amazon für sein Video-Streamingportal Prime produziert hat. Die Serie ist vor der Handlung von „Der Herr der Ringe“ angesetzt und beruht auf Texten, die vielen Tolkien-Fans noch unbekannt sein dürften. Hier will Klett-Cotta Abhilfe schaffen und bringt mit „Der Untergang von Númenor“ die gesammelten Geschichten Tolkiens über das Zweite Zeitalter von Mittelerde in den Handel. Neu auf Platz 12 der SPIEGEL-Bestsellerliste Hardcover Belletristik.

Louise Penny ist nicht nur in ihrer Heimat Kanada sowie den USA längst eine etablierte Bestseller-Garantin. Auch hierzulande warten zahlreiche Leser auf neue Fälle für Inspector Armand Gamache. Die ersten 4 Romane erschienen in deutscher Übersetzung bei Limes und Blanvalet; seit 2018 hat Kampa die Krimireihe im Programm. Inzwischen sind dort 15 Gamache-Bände erschienen, die regelmäßig im Paperback-Ranking auftauchen (zuletzt „Auf keiner Landkarte“ im Juni). Mit Platz 2 erreichte den bislang höchsten Rang Anfang 2022 der Titel „Totes Laub“. Der 15. Band „Wildes Wasser“ springt jetzt von 0 auf Platz 4.

Marcus Klöckner und Jens Wernicke erreichen mit „Möge die gesamte Republik mit dem Finger auf sie zeigen“ direkt nach Erscheinen Platz 2 der Bestsellerliste Paperback Sachbuch. Journalist Klöckner und Kulturwissenschaftler Wernicke, der „Rubikon. Magazin für die kritische Masse“ herausgibt, haben das Buch über „Das Corona-Unrecht und seine Täter“, so der Untertitel, in der Buchsparte des Verlags Rubikon vorgelegt. Darin arbeitet sich das Autorenduo an der Corona-Politik und an ihren Akteuren ab und unterstellt sogar einen „neuen Totalitarismus“, bei dem es um „die planmäßige Entrechtung und Unterwerfung aller Menschen weltweit“ gehe.

Jeff Kinney hat mit Gregs neuestem „Tagebuch“ einen zuverlässigen Toptitel fürs Weihnachtsgeschäft ins Rennen geschickt. Das Baumhaus-Jugendbuch „Voll aufgedreht!“, Band 17 der Reihe um den Alltagshelden Greg, ist in der Woche nach Erscheinen das über alle Kategorien meistverkaufte Buch und wird auch absehbar die nächste „Dein SPIEGEL“-Bestsellerliste Jugendromane erobern. Damit eifert der Comic-Roman seinen Vorgängern nach, die in den vergangenen Jahren souverän die Jugendbuch-Jahresbestsellerliste anführten. Kinneys dreitägige Deutschland-Lesetour führte ihn zuletzt nach Hamburg, Oldenburg und Köln.