Frauen sammeln »Max und Moritz«-Auszeichnungen ein

Lob für beste Comics: Zum Auftakt des in diesem Jahr virtuell ausgerichteten Comic-Salons in Erlangen sind herausragende Comic-Künstler und Titel ausgezeichnet worden. Die Fachjury des renommierten Max und Moritz-Preises hat dabei 6 der 9 Preis-Kategorien an Künstlerinnen vergeben.



Das ist mit Blick auf die heimische Comic-Produktion gar nicht überraschend: Längst dominieren Comic-Zeichnerinnen große Teile der deutschen Eigenproduktion, sei es im Segment Graphic Novel oder dem hiesigen Manga. Die (nebenbei: erstmals mehrheitlich weiblich besetzte) Jury hatte dies auch in der Nomierungsliste gespiegelt: An knapp der Hälfte der 25 Bände umfassenden Liste waren Künstlerinnen beteiligt.

Neben dem bereits vorab bekannt gegebenen Lebenswerk-Preis für Anke Feuchtenberger (s. die Würdingung im buchreport.magazin) ging der Hauptpreis, die Auszeichnung für die „Beste deutschsprachige Comic-Künstlerin“ an die Leipzigerin Anna Haifisch, die mit ihren Comic-Strips im stark karikierenden Stil auch international schon viel Aufmerksamkeit erregt hat.

Alle Gewinner im Überblick:

Beste(r) deutschsprachige(r) Comic-Künstler(in): Anna Haifisch

Bester deutschsprachiger Comic: „Der Umfall“ von Mikaël Ross (Avant-Verlag)

von Bester internationaler Comic: „Am liebsten mag ich Monster“ von Emil Ferris (Panini Comics)

von Bester deutschsprachiger Comic-Strip: „Busengewunder/My 100 Days of Strangelife“ von Lisa Frühbeis (Carlsen/Der Tagesspiegel)

von Bester Comic für Kinder: „Manno! Alles genau so in echt passiert“ von Anke Kuhl (Klett Kinderbuch)

von Bestes deutschsprachiges Comic-Debüt: „Wie gut, dass wir darüber geredet haben“ von Julia Bernhard (Avant-Verlag)

von Publikumspreis: „Schweres Geknitter“ von @kriegundfreitag (Lappan)

von Spezialpreis der Jury: David Basler

Der mit dem Spezialpreis ausgezeichnete schweizerischen Verleger David Basler prägte mit der von ihm 1981 mitgegründeten Edition Moderne von Zürich aus ganz maßgeblich die deutschsprachige Comic-Branche. Nicht nur, dass er eine verlegerische Heimat für Comic-Künstler aus der Schweiz bot, er brachte in deutscher Übersetzung auch viele herausragende Werke internationaler Künstler heraus – etwa die Comics von Jacques Tardi und Marjane Satrapis „Persepolis“.

Der Jury des Max und Moritz-Preises gehörten in diesem Jahr an: Christian Gasser (Autor, Dozent an der Hochschule Luzern), Andrea Heinze (Journalistin, Berlin), Andreas C. Knigge (Publizist, Hamburg), Katinka Kornacker (COMIX – Comicbuchhandlung Hannover), Isabel Kreitz (Comic-Zeichnerin, Hamburg), Christine Vogt (Ludwiggalerie Schloss Oberhausen) und Bodo Birk (Leiter des Internationalen Comic-Salons Erlangen).