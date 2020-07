Frankfurter Buchmesse veröffentlicht Themendossiers

Digital, Markt

Bereits in den vergangenen Jahren hatte die Frankfurter Buchmesse Themendossiers zur Begleitung der Messeaktivitäten auf ihre Website gestellt, die verschiedene Aspekte des Buchmarkts beleuchten. Gerade in diesem Jahr, wo die physische Komponente vieler Austausch-Formate entfällt, kann diesen eine größere Bedeutung zukommen. Ein aktuelles Beispiel ist das White Paper „Audiobooks: Taking the World by Storm“ von Audio-Expertin Linda Lee.

In dem Dokument beleuchtet die Expertin die Audio-Trends der internationalen Publishing-Branche. Welche Chancen bietet der Hörbuchmarkt? Wie funktionieren unterschiedliche Distributionsmodelle? sind einige der Fragen, die Lee zu klären sucht. Auch aktuelle Veränderungen des Hörbuchkonsums seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie werden betrachtet. Linda Lee ist selbst ehemalige Verlegerin und stellvertretende Präsidentin von Scholastic Audio und ehemalige Präsidentin der US-amerikanischen Audio Publishers Association. Datenpartner der Publikation ist Zebralution.

Die Buchmesse wirbt mit dem aktuellen White Paper auch für ihren Themenbereich Frankfurt Audio, der Hörinhalte – vom Hörbuch bis zum Podcast – ins Rampenlicht stellt. 2019 feierte Frankfurt Audio Premiere auf der Buchmesse. In diesem Jahr wird Frankfurt Audio wieder physisch auf dem Messegelände und erstmals auch virtuell stattfinden. Im Frankfurt Audio Areal soll erstmals der Frankfurt Audio Walk, ein begehbares Audio-Erlebnis für BesucherInnen angeboten. Das neue, digitale Format Frankfurt Conference Buchmesse bietet zudem an vier Tagen Diskussionen, Q&A-Sessions und Kurzvorträge mit internationalen ExpertInnen, wie die Messe schreibt. Ein Audio-Track am Donnerstag, den 15. Oktober, soll die Möglichkeit bieten, sich weiterzubilden und sich weltweit mit Branchenvertretern zu vernetzen und auszutauschen. Die Teilnahme wird in diesem Jahr kostenfrei möglich sein. Weitere Informationen zu SprecherInnen und zur Registrierung werden noch bekannt gegeben.

Alle White Papers der Messe können hier kostenlos heruntergeladen werden.