Frankfurter Buchmesse: Die Unruhe wächst

Nachdem die Frankfurter Buchmesse in der vergangenen Woche angekündigt hat, aktuell am Termin festzuhalten und erst später zu kommunizieren, wie die internationale Bücherschau in diesem Jahr stattfinden kann, melden sich jetzt Skeptiker zu Wort.

Das ist der aktuelle Stand: Das Verbot von Großveranstaltungen wurde in Deutschland offiziell bis Ende August verlängert, Berlin hat Veranstaltungen mit mehr als 5000 Personen gar bis zum 24. Oktober verboten. Als Folge wurden weitere Veranstaltungen abgesagt, die eigentlich für den Sommer und Frühherbst geplant waren. Besonders öffentlichkeitswirksam entwickelte sich die Absage des Münchner Oktoberfestes.

Die Frankfurter Buchmesse hat indes lediglich vermeldet, dass die Messe nach derzeitigem Stand (22.4.) vom 14. bis 18. Oktober 2020 stattfinden werde. „Wie die 72. Buchmesse dann genau aussehen wird, können wir zum heutigen Zeitpunkt noch nicht abschätzen”, heißt es. Es werde in jedem Fall aber „eine sehr besondere Messe” werden.

„Wie soll das gehen?”, fragte daraufhin die „FAZ” kritisch mit Blick auf die internationale Großveranstaltung. 2019 waren mehr als 300.000 Besucher sowie Aussteller aus mehr als 100 Ländern nach Frankfurt gekommen.

„Es gibt die Entscheider, die es sich nicht leichtmachen und abwägen zwischen der großen Hoffnung auf die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit und der Verpflichtung gegenüber der Fürsorge für Aussteller und Besucher“, zitiert die „FAZ” in ihrem Beitrag Börsenvereins-Vorsteherin Karin Schmidt-Friderichs, die auch von Bitten der Branche um eine rasche Entscheidung berichtet. In normalen Jahren läuft die Messeplanung bei den Ausstellern längst. In Corona-Zeiten ist jetzt alles mit einem großen Fragezeichen versehen und der Aussicht, wie bei der kurzfristig abgesagten Leipziger Buchmesse, in Vorleistung zu gehen und am Ende auf einem Großteil der Kosten sitzenzubleiben. S. Fischer-Geschäftsführerin Siv Bublitz bleibt gegenüber der „FAZ” zurückhaltend, Verleger Klaus Schöffling und Joachim Unseld, Leiter der Frankfurter Verlagsanstalt zeigen sich eher skeptisch.

Wolfgang Tischer sinniert bei literaturcafé.de unter der Überschrift „Warum wird die Frankfurter Buchmesse nicht abgesagt?” auch über Alternativen: „Eine kleine symbolische Messe ohne Gastland, die nur unter strengen Regeln für ausgewählte Fachbesucher geöffnet ist? Eine in großen Teilen virtuelle Messe? Vielleicht. Aber es wäre nicht die Frankfurter Buchmesse.”