Frank Schätzings »Der Schwarm« kommt ins TV

Bücher und Autoren

Die Verfilmung von Frank Schätzings Weltbestseller „Der Schwarm“ kommt zwischen dem 6. und 9. März als achtteilige Serie im ZDF. Zum Hintergrund:

„Was, wenn wir einfach die Welt retten?“ fragt sich Frank Schätzing im April 2021 für Kiepenheuer & Witsch und rauscht mit seinen Überlegungen zur Zukunft des Menschen angesichts der Klimafalle bis auf Platz 2 der SPIEGEL-Bestsellerliste Hardcover Sachbuch. Nur drei Jahre zuvor hatte er in „Die Tyrannei des Schmetterlings“ die Möglichkeiten und Gefahren der Künstlichen Intelligenz literarisch ausgelotet und damit sogar den Spitzenplatz im Belletristik-Segment im erobert.

Schätzings Interesse an den Herausforderungen, denen sich der Mensch gegenübersieht, zeigte sich aber schon vor knapp 20 Jahren, als er sich literarisch mit dem Spannungsverhältnis von Mensch und Natur auseinandersetzte. Das Ergebnis war sein Megaseller „Der Schwarm“, der jetzt in einer internationalen Koproduktion verfilmt wurde. Neben der Ausstrahlung im ZDF an 4 aufeinanderfolgenden Tagen werden die acht Episoden seit dem 22. Februar und bis zum 8. März sukzessive in der ZDF-Mediathek veröffentlicht.

Darüber hinaus spendiert Kiepenheuer & Witsch dem Roman eine Limited Special Edition mit einem Bonuskapitel, herausnehmbaren Illustrationen der Künstlerin Isabel Seliger sowie einem aktuellen Essay von Schätzing.



Weitere Filme mit Buchbezug im Kino:

»Der Pfau« (ab 9. März)

In Isabel Bogdans Debütroman „Der Pfau“ reist eine Gruppe Investmentbanker samt ambitionierter Psychologin und erfindungsreicher Köchin aus London an, um in ländlicher Abgeschiedenheit auf einem Landsitz in den schottischen Highlands bei einer Teambildungsmaßnahme die Zusammenarbeit zu verbessern. Doch das spartanische Ambiente und ein verrückt gewordener Pfau bringen sie dabei gehörig aus dem Konzept.

Mit ihrer britisch anmutenden Geschichte reüssierte die in Köln geborene Übersetzerin und Bloggerin fast das gesamte Jahr 2016 für Kiepenhauer & Witsch auf der SPIEGEL-Bestsellerliste Hardcover Belletristik. Drei Jahre später legte Bogdan ihren zweiten Roman „Laufen“ nach. Der ebenfalls bei Kiepenheuer & Witsch veröffentlichte Roman wurde auch zum Bestseller. Zudem diente er 2021 als Vorlage für einen gleichnamigen TV-Film.



»Gletschergrab« (ab 9. März)

US-Streitkräfte versuchen unbemerkt ein altes Flugzeugwrack aus dem Zweiten Weltkrieg aus einem isländischen Gletscher zu befreien. Zufällig beobachtet der Einheimische Elías (Atli Óskar Fjalarsson) die Aktion – und schafft es gerade noch seiner Schwester Kristín (Vivian Ólafsdóttir) eine Nachricht zu schicken, bevor er ausgeschaltet wird. Doch Kristín macht sich auf die Suche nach ihrem Bruder.

Arnaldur Indriðasons gleichnamige Buchvorlage stammt aus dem Jahr 1999. In neuer Ausgabe liegt der Thriller um ein abgestürztes Flugzeug aus dem Zweiten Weltkrieg mit brisanter Fracht bei Lübbe vor.