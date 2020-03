Frank Milschewsky neuer Vertriebs- und Marketingleiter im be.bra verlag

Aus den Unternehmen

Nach Stationen im Berlin Verlag, im Aufbau Verlag und nach zuletzt 9 Jahren als Vertriebsleiter bei Jacoby & Stuart, übernimmt Frank Milschewsky zum 1. März 2020 die Vertriebs- und Marketingleitung im Berliner be.bra verlag.

Das Publikationsspektrum des unabhängigen Verlages umfasst Sachbücher zu aktuellen Themen, zur deutschen Geschichte, zu Berlin, Brandenburg und anderen Regionen, daneben historische und regionale Kriminalromane und die renommierte japan edition mit deutschen Erstübersetzungen klassischer und zeitgenössischer japanischer Literatur.

Der Verleger Ulrich Hopp meint: „Wir sind sehr froh mit Frank Milschewsky jemanden gefunden zu haben, der es gewohnt ist, intensiv mit dem Buchhandel zusammenzuarbeiten, und der darüber hinaus sehr gut in unser Team passt.“

Frank Milschewsky kehrt mit diesem Wechsel dorthin zurück, wo er seine Karriere in der Verlagsbranche begann. „Als be.bra vor 25 Jahren von Ulrich Hopp gegründet wurde, konnte ich als Volontär meine ersten Schritte im Vertrieb machen“, sagt der heute 57-Jährige. „Ich freue mich auf die neue Aufgabe in der KulturBrauerei. In 25 Jahren haben wir uns alle weiter entwickelt, es wird eine spannende Aufgabe, den be.bra verlag von heute in den Bereichen Vertrieb und Marketing weiterhin erfolgreich durch den immer komplexer werdenden Buchmarkt zu steuern.“