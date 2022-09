Folko Kullmann verstärkt Gartenredaktion bei Gräfe und Unzer

Personalia

Neuzugang bei Gräfe und Unzer: Folko Kullmann (50) verstärkt ab Oktober als Redakteur im Gartenbereich die Redaktion Heimtier, Haus & Garten / BLV unter der Verlagsleitung von Nadja Harzdorf van Wickeren.

„Wir freuen uns, dass wir mit Folko Kullmann einen erfahrenen und sehr gut vernetzten Kenner der grünen Branche und Bestsellerautor für uns gewonnen haben. Er wird mit seiner Expertise und seinem hervorragenden Themen- und Bestsellergespür im Gartenbereich unser Programm sowie die Marken GU und BLV weiter stärken“, so Nadja Harzdorf van Wickeren (Verlagsleitung Heimtier, Haus & Garten / BLV).

Nach dem Studium und Promotion der Gartenbauwissenschaft in Weihenstephan volontierte Kullmann im Gartenlektorat des Kosmos Verlags und entwickelte in den kommenden Jahren Gartenbücher für renommierte Verlage wie GU, BLV, Kosmos, Stiftung Warentest, EMF, Callwey, Reader’s Digest, Ulmer und DVA. Er engagiert sich in nationalen und internationalen Garten- und Pflanzengesellschaften und ist Autor zahlreicher Bücher und Bestseller (u.a. „Gärtnern mit dem Hochbeet“, „Gartenprojekte für Selbermacher“). Zuletzt war er Chefredakteur der Fachmagazine „Gartenpraxis“ und „GÄRTEN“ beim Verlag Eugen Ulmer.