In der Krise wird das Online-Marketing in vielen Verlagen ausgebaut. Der Kunstbuchspezialist Hatje Cantz setzt auf Blogger, soziale Medien und eine neue Plattform: „Art on the Beat“ soll als „Schaufenster“ zur Welt der Bücher und Ausstellungen fungieren soll. Wie die Website in die Digitalstrategie des Unternehmens passt, erläutert Geschäftsführer Sven Fund im Gespräch mit buchreport.

Dieser Beitrag ist zuerst erschienen im buchreport.magazin 07-08/2020 mit dem Schwerpunkt Kunst & Bildbände. Die Ausgabe ist hier als E-Paper verfügbar und hier als gedruckte Ausgabe bestellbar.