Fantasy mit chinesischer Mythologie

Bücher und Autoren

Mit „Song of Silver, Flame Like Night“ springt Amélie Wen Zhao von 0 auf Platz 4 der britischen Belletristik-Bestsellerliste.

„The Blood Heir“, die erste Romantrilogie der in Paris geborenen und in New York City lebenden Chinesin, hatte noch im fiktiven frostigen Kaiserreich Cyrilia gespielt und den Kampf der vertriebenen Prinzessin Anastacya Mikhailov gegen die Mörder ihres Vaters behandelt.

Jetzt wechselt die Autorin erfolgreich das Genre und überzeugt in Großbritannien mit einem Xianxia-Stoff. Dieses Fantasy-Subgenre beinhaltet Elemente der chinesischen Mythologie, Kampfkunst und Alchemie.

Amélie Wen Zhao Song of Silver, Flame Like Night, 480 S., HarperVoyager, ISBN 978-0-00-852136-3