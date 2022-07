Victoria Aveyard setzt ihre »Realm Breaker«-Trilogie fort

Bücher und Autoren

Mit „Blade Breaker“ setzt Victoria Aveyard ihre im vergangenen Jahr begonnene Fantasy-Trilogie „Realm Breaker“ fort. Das freut die britischen Fans: Der bei Orion erschienene Titel landet auf Platz 4 der britischen Belletristik-Bestsellerliste.

Die US-amerikanische Autorin absolvierte an der University of Southern California ein Studium im Drehbuchschreiben. Kurz nach ihrem Abschluss begann die 31-Jährige dann die Arbeit an ihrem Debütroman „Red Queen“ (dt.: „Die rote Königin“, Carlsen), der direkt ein internationaler Bestseller wurde. „Red Queen“ ließ Aveyard noch 3 weitere Bände sowie 2 Novellas folgen. Während sich diese Fantasy-Reihe überwiegend an Jugendliche richtet, ist die „Realm Breaker“-Trilogie deutlich düsterer und eher für ein erwachsenes Publikum gedacht.

Darum geht es in der Reihe und im aktuellen 2. Band „Blade Breaker“: Corayne ist die Tochter eines Helden, doch sie will mit ihrem berühmten Vater nichts zu tun haben. Als dieser von seinem Bruder getötet wird, muss Corayne das Schwert ihres Vaters ergreifen, denn nur so kann der Untergang ihrer Heimat verhindert werden. In „Blade Breaker“ setzt sich Coraynes Mission fort: Dieses Mal muss sie zusätzlich noch gegen eine neue, weitaus tödlichere Macht ankämpfen.

Eine deutsche Übersetzung von „Blade Breaker“ erscheint am 25. August unter dem Titel „Das Reich der Klingen“ bei Penhaligon. Dort ist im vergangenen Sommer auch „Das Reich der Asche“, die Übersetzung des 1. Bandes „Realm Breaker“, erschienen.