Familienroman von Jesús Carrasco steigt hoch ein

Bücher und Autoren

Sein Debütroman „Intemperie“ brachte Jesús Carrasco nicht nur die Auszeichnung zum „Buch des Jahres 2013“ im Heimatland Spanien, der Roman wurde mit zahlreichen Übersetzungen auch ein internationaler Erfolg (deutsche Ausgabe: „Die Flucht“, Unionsverlag). Jetzt hat der 1972 geborene Carrasco, der als Werbetexter in Sevilla arbeitet, erneut einen Bestseller geschrieben: Die Coming-of-Age-Geschichte „Llévame a casa“, sein dritter Roman, erschienen im spanischen Verlagshaus Seix Barral (Grupo Planeta), steigt auf Platz 3 der spanischen Bestsellerliste ein.

In der Familiengeschichte geht es um die Aufarbeitung von Konflikten zwischen zwei Generationen, Eltern und ihren Kindern: Juan ist als junger Mann ins Ausland nach Edinburgh gezogen. Für die Beerdigung seines Vaters kehrt er in seine Heimatstadt nach Spanien zurück. Dort angekommen, will er die Angelegenheit so schnell wie möglich hinter sich bringen und zurück nach Schottland. Doch seine Schwester konfrontiert ihn mit Neuigkeiten, die ihn dazu zwingen, seine Pläne zu ändern. Trotz seiner besten Absichten befindet Juan sich dadurch auf einmal wieder an dem Ort, von dem er fliehen wollte und muss sich um seine Mutter kümmern, die er zunächst noch kaum zu kennen glaubt.

Die Übersetzungsrechte zu „Llévame a casa“ sind über die hausinterne Agentur von Grupo Planeta erhältlich. Die Erstoption zur Weiterverwertung liegt aktuell bei 15 internationalen Verlagen, darunter Meulenhoff (Holland), Robert Laffont (Frankreich), Salani (Italien), Cappelen Damm (Norwegen) sowie Natur Kultur (Schweden).