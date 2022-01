Familienfilme sind im Buchhandel gefragt

Bücher und Autoren

Im DVD-Ranking sind auch Literaturadaptionen gefragt. Bei den Spielfilmen ist James Bond Spitzenreiter.

In kaum einer anderen Sparte der Unterhaltungsindustrie vollzieht sich der Wechsel vom physischen zum digitalen Format zurzeit so rasant wie in der Video-Branche. Das macht sich auch bei den DVD-Verkäufen bemerkbar. Der Vertriebsweg stationärer Buchhandel hatte 2020 verloren mit –33% auf 12 Mio Euro Gesamtumsatz. Nach Abschluss des Weihnachtsgeschäfts wird sich zeigen, wie das Jahr 2021 abschneidet.

Für den Buchhandel bleibt die DVD trotzdem ein lohnendes Zusatzgeschäft, vor allem als Geschenkartikel sind Filme weiterhin gefragt. Das spiegelt sich auch auf den DVD-Jahresbestsellerlisten wider, wobei die Buchbezüge auffällig sind. Entweder gibt es eine Literaturvorlage oder es folgen den Filmen umgekehrt Romane oder Begleitbücher. Der Spitzenreiter in der Kategorie Spielfilme, „James Bond 007. Keine Zeit zu sterben“, geht auf die Romanreihe von Ian Fleming zurück. „Catweazle“ auf Platz 2 ist eine Kinoadaption der BBC-Serie aus den 70ern, aus der Romane entstanden.

Insgesamt sind in den Top 20 viele Familienfilme – wohl auch eine Folge der Pandemie –, knapp die Hälfte hat einen Buchbezug. Nicht ganz so hoch ist der Anteil an Literaturverfilmungen in der Kategorie TV & Hobby, wo vor allem Serien dominieren wie „The Chosen“, die das Leben von Jesus zum Thema hat (auf Platz 1), gefolgt von der Netflix-Erfolgsserie „The Crown“ über die britische Königin Elisabeth II.

